Глава Батайска отказался от 219 миллионов на больницу

Posted 26 июля 2017,, 14:47
Published 26 июля 2017,, 14:47
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В среду прошло заседание правительства Ростовской области, в ходе которого глава Батайска заявил о своем отказе от выделенных на строительство больницы средств.
"В терапевтическом отделении было построено четыре этажа. В течение пяти лет мы обращались, чтобы получить финансы на завершение строительства. Проектно-сметная документация была готова в 2013 году. Когда мы получили средства в 2017 году, то здание находилось в аварийном состоянии и требовалась новая документация. Поэтому было принято решение отказаться от этих денег", - сказал мэр.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что поручение о выделении средств было дано в 2015 году. "С момента принятия решения до выделения 219 миллионов вы как глава администрации должны были погрузиться в тему и не допустить того, что объект оказался не готов. Вы лично и ваш заместитель проявили безответственность к решению этой задачи", - обратился губернатор к мэру. Голубев добавил, что виновные лица должны быть наказаны.