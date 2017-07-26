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Posted 26 июля 2017,, 14:47

Published 26 июля 2017,, 14:47

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Глава Батайска отказался от 219 миллионов на больницу

26 июля 2017, 14:47
Глава Батайска отказался от выделенных 219 миллионов на продолжение строительства терапевтического отделения, сообщил сам мэр города Валерий Путилин.

В среду прошло заседание правительства Ростовской области, в ходе которого глава Батайска заявил о своем отказе от выделенных на строительство больницы средств.

"В терапевтическом отделении было построено четыре этажа. В течение пяти лет мы обращались, чтобы получить финансы на завершение строительства. Проектно-сметная документация была готова в 2013 году. Когда мы получили средства в 2017 году, то здание находилось в аварийном состоянии и требовалась новая документация. Поэтому было принято решение отказаться от этих денег", - сказал мэр.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что поручение о выделении средств было дано в 2015 году. "С момента принятия решения до выделения 219 миллионов вы как глава администрации должны были погрузиться в тему и не допустить того, что объект оказался не готов. Вы лично и ваш заместитель проявили безответственность к решению этой задачи", - обратился губернатор к мэру. Голубев добавил, что виновные лица должны быть наказаны.

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