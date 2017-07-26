Глава Батайска отказался от 219 миллионов на больницу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что поручение о выделении средств было дано в 2015 году. "С момента принятия решения до выделения 219 миллионов вы как глава администрации должны были погрузиться в тему и не допустить того, что объект оказался не готов. Вы лично и ваш заместитель проявили безответственность к решению этой задачи", - обратился губернатор к мэру. Голубев добавил, что виновные лица должны быть наказаны.