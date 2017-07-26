Суд может возвратить Надеждинский полигон ЖКХ «Сервис»

«Новые известия» сообщают, что процесс за обладание землей Надеждинского полигона разгорелся еще в 2014 году. В тот момент «Мостовик» находился в процессе банкротства. В конце 2014 года ЖКХ взял в кредит 15 миллионов рублей. Кредитором выступило предприятие «Экотранссервис» и выставило свои условия. ЖКХ получило деньги под 26 процентов год, обговаривалось, что вернуть задолженность раньше срока также нельзя. При этом нарушение условий сделки влекло за собой потерю земли, на которой расположен полигон. Цену участку по договору назначили в 15 миллионов рублей, проигнорировав оценку годовой давности в 400 млн рублей.