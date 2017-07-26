Суд может возвратить Надеждинский полигон ЖКХ «Сервис»

Ранее, в 2013 году, земельный участок, где расположен полигон был оценен независимыми экспертами в 400 000 000 рублей.
«Новые известия» сообщают, что процесс за обладание землей Надеждинского полигона разгорелся еще в 2014 году. В тот момент «Мостовик» находился в процессе банкротства. В конце 2014 года ЖКХ взял в кредит 15 миллионов рублей. Кредитором выступило предприятие «Экотранссервис» и выставило свои условия. ЖКХ получило деньги под 26 процентов год, обговаривалось, что вернуть задолженность раньше срока также нельзя. При этом нарушение условий сделки влекло за собой потерю земли, на которой расположен полигон. Цену участку по договору назначили в 15 миллионов рублей, проигнорировав оценку годовой давности в 400 млн рублей.
Возглавляла ЖКХ «Сервис» тогда Жанна Захарова, которая умышленно несоблюдала условия договора и по заему не платила. По итогам ее действий земельный участок оказался в собственности «Экотранссервиса», а сама женщина с предприятия уволилась. Но «Мостовик» оспорил право на собственность через суд, и пока шел процесс, совладельцы ООО «Экотранссервис» Александр Шашкин и Константин Дахно попытались с помощью силовых методов самовольно захватить землю полигона.
В мае 2017 года арбитражный апелляционный суд вернул Надеждинский полигон ЖКХ «Сервис» и дал ход новому уголовному разбирательству о мошенничестве, фигурантами которого выступили Дахно с Захаровой.
Дахно при этом не скрывает, что ждет помощи от своего влиятельного друга Петра Варнавского, сына председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского, с которым учился на одном курсе. Младший Варнавский сам выступает организатором фирмы «Омь», той самой, предоставившей Дахно 15 миллионов рублей в заем.
При этом партнер Варнавского, Иван Иванов, не стесняясь утверждает, что займы выдаются «под персоналии».
Схема «Омь» проглядывает и в других подобных делах. Похожая картина складывается по отношению к «Институту строительных технологий». Кредит институту выдали на 11 миллионов, а участок земли, перешедший кредитору, оценивается в 460 млн рублей. У этого дела также есть шанс быть рассмотренным в суде, поскольку соучредителя пострадавшего предприятия, Татьяну Быченко, признали потерпевшей.