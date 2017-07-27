Число уличных рекламных конструкций в Ростове за три года сократились вдвое

По словам Гусельника, большинство из них были установлены в 2001-2002 годы и за длительный срок эксплуатации практически исчерпали себя.
"На данный момент в городе насчитывается свыше трех тысяч отдельно стоящих конструкций, 1,4 тысяч из которых – крупноформатные. Это в два раза меньше, чем количество конструкций, которые до этого стояли на территории города", - говорит он.
По его словам, до этого рекламные конструкции в городе устанавливались хаотично. Порядка 95% таких конструкций, в том числе и запрещенных в городе перетяжек через дорогу, сейчас демонтированы.
За использование муниципальной собственности на месте установленных рекламных конструкций в городской бюджет в прошлом году поступило свыше 160 миллионов рублей. Власти ожидают поступление еще 900 миллионов по заключенным договорам.