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Число уличных рекламных конструкций в Ростове за три года сократились вдвое

27 июля 2017, 17:14
Количество информационно-рекламных конструкций на улицах Ростова-на-Дону за три года сократилось вдвое, сообщил начальник управления наружной рекламой города Артем Гусельников.

По словам Гусельника, большинство из них были установлены в 2001-2002 годы и за длительный срок эксплуатации практически исчерпали себя.

"На данный момент в городе насчитывается свыше трех тысяч отдельно стоящих конструкций, 1,4 тысяч из которых – крупноформатные. Это в два раза меньше, чем количество конструкций, которые до этого стояли на территории города", - говорит он.

По его словам, до этого рекламные конструкции в городе устанавливались хаотично. Порядка 95% таких конструкций, в том числе и запрещенных в городе перетяжек через дорогу, сейчас демонтированы.

За использование муниципальной собственности на месте установленных рекламных конструкций в городской бюджет в прошлом году поступило свыше 160 миллионов рублей. Власти ожидают поступление еще 900 миллионов по заключенным договорам.

Как считаете, не отвлекает ли реклама внимание водителей?
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