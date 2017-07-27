Дело завели на ростовчанку, забывшую младенца на лавочке

Posted 27 июля 2017, 07:04
Published 27 июля 2017, 07:04
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"По данным полиции, 25-летняя подозреваемая забыла ребенка в темное время суток. Пострадавшую нашли местные жители. В результате младенца передали в медучреждение", - говорится в публикации.
Отмечается, что также у фигурантки есть пятилетняя дочь. Ранее подозреваемую несколько раз привлекали к ответственности за плохое воспитание детей.
Материалы по факту случившегося передадут в суд для лишения женщины родительских прав.
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