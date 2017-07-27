Губернатор попросил не трогать львов при ремонте площади Советов в Ростове

На капитальный ремонт архитектурно-скульптурного комплекса "Львы» с фонтаном выделили 28,9 миллиона рублей. Электронные торги назначены на 14 августа. "Принято решение о реконструкции самого фонтана, а фигуры львов и шары будут просто почищены и отполированы", - сказал замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.