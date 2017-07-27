rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор попросил не трогать львов при ремонте площади Советов в Ростове

27 июля 2017, 14:02
При реконструкции площади Советов в Ростове-на-Дону донской губернатор Василий Голубев попросил не трогать львов – фонтан и объект культурного наследия перед зданием правительства, сообщил на совещании по благоустройству сам губернатор.

На площади заменят плитку, установят подпорные стенки с гранитной облицовкой, высадят деревья и кустарники. Всего на реконструкцию намерены потратить 66,5 миллиона рублей.

"Все остальное можете менять, но львов не трогать", - сказал губернатор.

На капитальный ремонт архитектурно-скульптурного комплекса "Львы» с фонтаном выделили 28,9 миллиона рублей. Электронные торги назначены на 14 августа. "Принято решение о реконструкции самого фонтана, а фигуры львов и шары будут просто почищены и отполированы", - сказал замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.

В четверг на сайте национальной электронной площадки состоялись также торги по укладке тротуарной плитки на площади Советов. Начальную сумму в 15,7 миллиона рублей удалось снизить до 15,1 миллиона. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Подрядчик должен завершить работы до 1 ноября.

"По озеленению территории сейчас разрабатывается проектная документация. При выполнении работ, конечно, максимально будут учтены площади зеленых насаждений, но без вырубки старых деревьев нам не обойтись", - говорит Сакеллариус.

Вы часто гуляете вдоль по площади Советов?
Материалы по теме
На замену тротуарной плитки на площади Советов в Ростове потратят 15,7 млнВ Ростове из-за коммунальной аварии затопило площадь Страны Советов
#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00