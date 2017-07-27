Губернатор попросил не трогать львов при ремонте площади Советов в Ростове

На площади заменят плитку, установят подпорные стенки с гранитной облицовкой, высадят деревья и кустарники. Всего на реконструкцию намерены потратить 66,5 миллиона рублей.
"Все остальное можете менять, но львов не трогать", - сказал губернатор.
На капитальный ремонт архитектурно-скульптурного комплекса "Львы» с фонтаном выделили 28,9 миллиона рублей. Электронные торги назначены на 14 августа. "Принято решение о реконструкции самого фонтана, а фигуры львов и шары будут просто почищены и отполированы", - сказал замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.
В четверг на сайте национальной электронной площадки состоялись также торги по укладке тротуарной плитки на площади Советов. Начальную сумму в 15,7 миллиона рублей удалось снизить до 15,1 миллиона. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Подрядчик должен завершить работы до 1 ноября.
"По озеленению территории сейчас разрабатывается проектная документация. При выполнении работ, конечно, максимально будут учтены площади зеленых насаждений, но без вырубки старых деревьев нам не обойтись", - говорит Сакеллариус.