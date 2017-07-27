rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Музыкант из Таганрога Рома Зверь объявил флешмоб с фото Николаса Кейджа

27 июля 2017, 12:40
Группа "Звери", лидером которой является уроженец Таганрога Роман Билык по прозвищу Зверь, объявила флешмоб среди своих подписчиков в сети Instagram, в рамках которого пользователям предлагалось создать "фотожабу" с изображением Николаса Кейджа в казахском костюме, лучшие картинки музыканты опубликовали в микроблоге.

Напомним, что актер Николас Кейдж посетил киновестиваль "Евразия" в Астане, где организаторы встретили звезду с казахским гостеприимством, нарядив героя голливудских блокбастеров в национальный костюм. Голову заокеанского гостя украсила богатая шапка, отороченная мехом. Фото Кейджа в чапане моментально превратилось в популярный мем.

На фото, опубликованных под хештэгом #минутказвериногоюмора, Николас Кейдж сопровождает Рому Зверя в самых разных ситуациях, например в качестве пассажира в автомобиле или пассажира автобуса в то время, пока музыкант общается с девушкой, а также в образе одного из героев клипа на песню "Прогулки", снятого в Санкт-Петербурге.

Музыканты предложили поклонникам самостоятельно выбрать работу победителя.

р2

Вы любите группу "Звери"?
#Новости#Анна Петрова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00