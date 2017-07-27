Музыкант из Таганрога Рома Зверь объявил флешмоб с фото Николаса Кейджа

Напомним, что актер Николас Кейдж посетил киновестиваль "Евразия" в Астане, где организаторы встретили звезду с казахским гостеприимством, нарядив героя голливудских блокбастеров в национальный костюм. Голову заокеанского гостя украсила богатая шапка, отороченная мехом. Фото Кейджа в чапане моментально превратилось в популярный мем.
На фото, опубликованных под хештэгом #минутказвериногоюмора, Николас Кейдж сопровождает Рому Зверя в самых разных ситуациях, например в качестве пассажира в автомобиле или пассажира автобуса в то время, пока музыкант общается с девушкой, а также в образе одного из героев клипа на песню "Прогулки", снятого в Санкт-Петербурге.
Музыканты предложили поклонникам самостоятельно выбрать работу победителя.
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