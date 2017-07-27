Петицию против подорожания проезда в транспорте создали ростовчане

Posted 27 июля 2017, 12:44
Published 27 июля 2017, 12:44
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Прежде чем увеличивать проезд, необходимо изменить состояние общественного транспорта в Ростове", - пишет автор петиции.
В частности, отмечается, что в маршрутках нет рабочих терминалов по безналичной оплате, водители хамят пассажирам и требуют расчета наличными. Кроме того, санитарное состояние автомобилей, занимающихся перевозкой людей, не соответствуют нормам.
Напомним, в Ростове с 1 августа плата за проезд увеличится сразу на 6 рублей, с 19 рублей до 25.
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