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Posted 27 июля 2017, 12:44

Published 27 июля 2017, 12:44

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Петицию против подорожания проезда в транспорте создали ростовчане

27 июля 2017, 12:44
Прошение не допускать увеличение проезда в общественном транспорте в Ростове-на-Дону опубликовано на сайте петиций Сhange.org

"Прежде чем увеличивать проезд, необходимо изменить состояние общественного транспорта в Ростове", - пишет автор петиции.

В частности, отмечается, что в маршрутках нет рабочих терминалов по безналичной оплате, водители хамят пассажирам и требуют расчета наличными. Кроме того, санитарное состояние автомобилей, занимающихся перевозкой людей, не соответствуют нормам.

Напомним, в Ростове с 1 августа плата за проезд увеличится сразу на 6 рублей, с 19 рублей до 25.

р3

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