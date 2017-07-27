Ростовская область не попала в топ-15 регионов, использующих патенты

В качестве интеллектуальной собственности составители рейтинга принимали изобретения (патенты), полезные модели и промобразцы, применение которых на предприятиях в какой-то мере показывает научно-техническую активность региона.
Так, в экономике Ростовской области, согласно исследованию, используются 124 патента, 210 полезных моделей и 45 промышленных образцов. В топ-10 субъектов РФ, больше других использующих интеллектуальную собственность, вошли Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Пермская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Тульская, Самарская и Челябинская области.
При этом авторы исследования подчеркнули, что по числу работников, задействованных в научно-технической сфере, донской регион оказался среди лидеров, заняв 10 строчку в списке.
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