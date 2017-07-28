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Posted 28 июля 2017, 11:52

Published 28 июля 2017, 11:52

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

ФК "Ростов" оштрафовали за грубость болельщиков

28 июля 2017, 11:52
Футбольный клуб "Ростов" оштрафовали за то, что болельщики выкрикивали оскорбительные выражения на матче, информирует РФС.

"Инцидент произошел на матче с командой "Ахмат". Размер штрафа составил 10 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Игра состоялась в рамках чемпионата РФ. Ростовчане уступили в этой встрече. Ранее клуб сыграл вничью с "Уралом".

В пятницу появились сведения, что команда подписала контракт с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

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