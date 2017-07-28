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На Ворошиловский мост в Ростове выделят еще полмиллиона рублей

28 июля 2017, 09:31
Ворошиловский мост в Ростове требует все больше денег на достройку, рассказала министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

"Увеличились ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 500 миллионов рублей, в частности на строительство Ворошиловского моста через реку Дон", – сообщила она.

По словам Федотовой, предыдущее изменение стоимости строящегося и дорожающего по мере хода строительства моста в бюджете составляла примерно столько же – дополнительно выделяли 500 миллионов рублей.

Дополнительно выделят также 40 миллионов рублей на строительство спортивных площадок и 78 миллионов рублей на отдых и оздоровление детей, добавила спикер.

Успеют ли достроить мост в срок?
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