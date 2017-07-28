На Ворошиловский мост в Ростове выделят еще полмиллиона рублей

"Увеличились ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 500 миллионов рублей, в частности на строительство Ворошиловского моста через реку Дон", – сообщила она.
По словам Федотовой, предыдущее изменение стоимости строящегося и дорожающего по мере хода строительства моста в бюджете составляла примерно столько же – дополнительно выделяли 500 миллионов рублей.
Дополнительно выделят также 40 миллионов рублей на строительство спортивных площадок и 78 миллионов рублей на отдых и оздоровление детей, добавила спикер.