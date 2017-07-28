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Ростовская область вошла в пятерку лидеров по объему микрозаймов

28 июля 2017, 09:13
Объем действующих займов жителей Ростовской области в микрофинансовых организациях (МКО) на начало июля 2017 года превысил 4,2 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в сравнении с данными за первые три месяца 2017 года, объем займов в МКО увеличился в области на 5,4%. В общем объеме займов 2,3 миллиарда рублей пришлось на займы, предоставленные на покупку потребтоваров, 1,9 миллиарда рублей — микрозаймы жителям региона.

По величине объема займов, выданных МКО, Ростовская область заняла 5 место в списке российских регионов. В топ-5 также вошли Башкортостан, Москва, Московская область и Алтайский край.

Всего жители России должны микрофинансовым организациям более 142,2 миллиарда рублей.

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#Новости#Экономика#Опросы
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