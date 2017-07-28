Ростовская область вошла в пятерку лидеров по объему микрозаймов

При этом в сравнении с данными за первые три месяца 2017 года, объем займов в МКО увеличился в области на 5,4%. В общем объеме займов 2,3 миллиарда рублей пришлось на займы, предоставленные на покупку потребтоваров, 1,9 миллиарда рублей — микрозаймы жителям региона.
По величине объема займов, выданных МКО, Ростовская область заняла 5 место в списке российских регионов. В топ-5 также вошли Башкортостан, Москва, Московская область и Алтайский край.
Всего жители России должны микрофинансовым организациям более 142,2 миллиарда рублей.
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