Ростовский певец Баста оказался на 13 строчке в рейтинге звезд шоу-бизнеса

Posted 28 июля 2017, 08:17
Published 28 июля 2017, 08:17
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Доход артиста составил 2,6 миллиона долларов. Это почти 155 миллионов рублей. Его более 1,7 тысячи раз упоминали в СМИ", - говорится в публикации.
Отмечается, что Баста в этом рейтинге поднялся на 4 строчки. После него сразу идет телеведущая и певица Ольга Бузова. Обгоняет Вакуленко лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
Первый три места занимают хоккеист Александр Овечкин, певцы Филипп Киркоров и Григорий Лепс.
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