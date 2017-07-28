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Posted 28 июля 2017, 08:17

Published 28 июля 2017, 08:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Ростовский певец Баста оказался на 13 строчке в рейтинге звезд шоу-бизнеса

28 июля 2017, 08:17
Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, оказался на 13-й строчке в рейтинге звезд шоу-бизнеса 2017 года, информирует Forbes.

"Доход артиста составил 2,6 миллиона долларов. Это почти 155 миллионов рублей. Его более 1,7 тысячи раз упоминали в СМИ", - говорится в публикации.

Отмечается, что Баста в этом рейтинге поднялся на 4 строчки. После него сразу идет телеведущая и певица Ольга Бузова. Обгоняет Вакуленко лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Первый три места занимают хоккеист Александр Овечкин, певцы Филипп Киркоров и Григорий Лепс.

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