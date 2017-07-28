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Posted 28 июля 2017, 12:13

Published 28 июля 2017, 12:13

Modified 1 октября, 12:47

Updated 1 октября, 12:47

В Волгодонске ограничат движение из-за Дня города

28 июля 2017, 12:13
В Волгодонске Ростовской области в субботу на нескольких улицах ограничат движение из-за мероприятий в честь Дня города, информирует горадминистрация.

"Нельзя будет проехать от улицы Максима Горького до Ленина, от Ленина до Морской и от Максима Горького до Морской", - говорится в публикации.

Ограничения будут действовать с 17.00 мск до 23.00. Эти зоны можно будет объехать.

Ограничения не будут распространяться на машины оперативных и аварийно-спасательных служб.

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