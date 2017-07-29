rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2017, 14:07

Published 29 июля 2017, 14:07

Modified 1 октября, 13:38

Updated 1 октября, 13:38

На двух улицах закроют движение из-за ремонта в Ростове

29 июля 2017, 14:07
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на двух улицах в августе перекроют движение из-за проведения мероприятий по реконструкции, информирует в субботу горадминистрация.

"Нельзя будет проехать по улице Обороны от проспекта Буденновского до переулка Островского. Также закроют движение на Островского от Обороны до улицы Станиславского", - говорится в публикации.

Ограничения будут действовать с 18 по 25 августа. Они связаны с работами по реконструкции Станиславского.

р1

#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика