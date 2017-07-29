Составлен рейтинг самых быстрых 100-сильных авто

Автоэкперты составили рейтинг, в который вошли самый быстрые машины с мощностью двигателя не более 100 "лошадок", информирует портал "За рулем".

"Такие маломощные авто являются редкими для РФ. Всего в список попали 13 моделей. Лидером стала Skoda Rapid, мощность двигателя которой составляет 90 "лошадок", - говорится в публикации. На второй позиции оказались Datsun - on-DO и mi-DO. Мощность мотора - 75 лошадиных сил. Тройку лидеров замыкает Smart ForTwo с тягой 90 "лошадок". Отмечается, что далее идут Renault Logan, Hyundai Solaris. Кроме того, в рейтинге оказались "Лада Калина", Ravon R2, KIA Picanto, Toyota Corolla, Suzuki Jimny. На последних позициях находятся Lifan Smily, Volkswagen Caddy, Chevrolet Niva. р1 У вас есть машина? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.