Составлен рейтинг самых быстрых 100-сильных авто

Posted 29 июля 2017, 09:26
Published 29 июля 2017, 09:26
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Такие маломощные авто являются редкими для РФ. Всего в список попали 13 моделей. Лидером стала Skoda Rapid, мощность двигателя которой составляет 90 "лошадок", - говорится в публикации.
На второй позиции оказались Datsun - on-DO и mi-DO. Мощность мотора - 75 лошадиных сил. Тройку лидеров замыкает Smart ForTwo с тягой 90 "лошадок".
Отмечается, что далее идут Renault Logan, Hyundai Solaris. Кроме того, в рейтинге оказались "Лада Калина", Ravon R2, KIA Picanto, Toyota Corolla, Suzuki Jimny.
На последних позициях находятся Lifan Smily, Volkswagen Caddy, Chevrolet Niva.
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