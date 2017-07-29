rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2017, 09:26

Published 29 июля 2017, 09:26

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Составлен рейтинг самых быстрых 100-сильных авто

29 июля 2017, 09:26
Автоэкперты составили рейтинг, в который вошли самый быстрые машины с мощностью двигателя не более 100 "лошадок", информирует портал "За рулем".

"Такие маломощные авто являются редкими для РФ. Всего в список попали 13 моделей. Лидером стала Skoda Rapid, мощность двигателя которой составляет 90 "лошадок", - говорится в публикации.

На второй позиции оказались Datsun - on-DO и mi-DO. Мощность мотора - 75 лошадиных сил. Тройку лидеров замыкает Smart ForTwo с тягой 90 "лошадок".

Отмечается, что далее идут Renault Logan, Hyundai Solaris. Кроме того, в рейтинге оказались "Лада Калина", Ravon R2, KIA Picanto, Toyota Corolla, Suzuki Jimny.

На последних позициях находятся Lifan Smily, Volkswagen Caddy, Chevrolet Niva.

р1

У вас есть машина?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика