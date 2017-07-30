rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2017, 18:08

Published 30 июля 2017, 18:08

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

ФК "Ростов" обыграл "Амкар" - 0:1

30 июля 2017, 18:08
В воскресенье футбольный клуб "Ростов" обыграл "Амкар" со счетом 0:1, матч прошел в рамках чемпионата РФ, сообщается на сайте ростовской команды.

"В первом периоде у ростовчан было преимущество, они смогли создать несколько опасных моментов. Так, Владимир Дядюн ударил через себя, однако мяч не залетел в ворота", - говорится в публикации.

В результате на 66-й минуте Александр Зуев пробил точно в угол ворот. Далее ростовчане могли забить еще один мяч, но вратарь "Амкара" спас ворота.

Ранее "Ростов" проиграл "Ахмату", а также сыграл вничью с "Уралом".

р1

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика