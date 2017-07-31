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Posted 31 июля 2017, 13:32

Published 31 июля 2017, 13:32

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

"Ашан" в Ростове провел проверку из-за сметаны с плесенью

31 июля 2017, 13:32
Гипермаркет "Ашан Орбитальная" в Ростове-на-Дону провел проверку в связи с информацией о приобретении в магазине сметаны с плесенью, но нарушений обнаружено не было, приводит пресс-служба компании слова директора торгового предприятия Александра Чиркунова.

В магазине 23 июля корреспонденты агентства RostovGazeta приобрели сметану, в которой оказалась плесень. Сотрудники магазина признали, что продукт испорчен и вернули деньги, но при этом попросили передать им чек на товар.

"По факту обращения 23 июля были проведены комиссионная органолептическая оценка данной партии сметаны и дополнительный контроль температурного режима хранения на складе и витрине, аномалий выявлено не было", - говорится в ответе на запрос RostovGazeta.

В тексте отмечается, что согласно процедуре "Ашана" при возврате товара в магазин чек остается у покупателя.

"Для снижения риска порчи товара в летнее время компания "Ашан Россия" рекомендует при транспортировке свежих продуктов домой использовать термопакеты", - добавляет компания. Плесень была выявлена в сметане марки "Кубанская буренка" ("Вимм-билль-дан").

Вы покупали в магазине испорченные продукты?
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