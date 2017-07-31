"Ашан" в Ростове провел проверку из-за сметаны с плесенью

Posted 31 июля 2017, 13:32
Published 31 июля 2017, 13:32
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
В магазине 23 июля корреспонденты агентства RostovGazeta приобрели сметану, в которой оказалась плесень. Сотрудники магазина признали, что продукт испорчен и вернули деньги, но при этом попросили передать им чек на товар.
"По факту обращения 23 июля были проведены комиссионная органолептическая оценка данной партии сметаны и дополнительный контроль температурного режима хранения на складе и витрине, аномалий выявлено не было", - говорится в ответе на запрос RostovGazeta.
В тексте отмечается, что согласно процедуре "Ашана" при возврате товара в магазин чек остается у покупателя.
"Для снижения риска порчи товара в летнее время компания "Ашан Россия" рекомендует при транспортировке свежих продуктов домой использовать термопакеты", - добавляет компания. Плесень была выявлена в сметане марки "Кубанская буренка" ("Вимм-билль-дан").