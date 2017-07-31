Контрафакта на 44 млн руб задержали на таможнях Юга в 2017 году

Чаще всего за указанный период пытались провезти через границу поддельные игрушки и спортивные предметы с символикой FIFA. Так, в Краснодарском крае изъяли 1,5 тысячи контрафактных кукол Barbie, такое же количество спортивных товаров с логотипом FIFA задержали на таможнях Кубани и Ростовской области.