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Posted 31 июля 2017, 13:52

Published 31 июля 2017, 13:52

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Контрафакта на 44 млн руб задержали на таможнях Юга в 2017 году

31 июля 2017, 13:52
За первые полгода 2017-го на таможнях Южного федерального округа задержали свыше 830 тысяч единиц контрафактной продукции, сообщила пресс-служба ЮТУ.

"Общая сумма причиненного ущерба составила 44 миллиона рублей", – сказано в сообщении.

Чаще всего за указанный период пытались провезти через границу поддельные игрушки и спортивные предметы с символикой FIFA. Так, в Краснодарском крае изъяли 1,5 тысячи контрафактных кукол Barbie, такое же количество спортивных товаров с логотипом FIFA задержали на таможнях Кубани и Ростовской области.

Напомним, только за март 2017 года таможенники Ростовской области изъяли 4,4 тысячи единиц контрафактных изделий.

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