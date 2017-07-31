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Законы мешают развивать туризм на местах – донское ЗС

31 июля 2017, 12:19
Несовершенство законодательства не дает муниципальным образованиям Ростовской области развивать туристические направления, сообщило региональное Законодательное собрание.

"По действующему законодательству районы не могут продвигать свои территории как туристические центры без внесения поправок", - сказано в сообщении.

В настоящее время вопросы туризма находятся в ведении властей районов и поселений, но на практике у местных организаций не хватает полномочий для полноценной работы.

Отмечается, что депутаты Ростовской области также планируют предложить изменить положение о курортном сборе, добавив перечень лиц, освобождающихся от уплаты.

Уточняется, что на начало 2017 года в регионе действовало на 17% больше туроператоров внутреннего туризма, чем годом ранее.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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