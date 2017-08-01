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На конкурс президентских грантов для НКО пришло 6,7 тыс заявок

1 августа 2017, 09:31
Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что после нововведений на конкурс президентских грантов для НКО было получено более 6,6 тысячи заявок, информирует "ТАСС".

"К новшествам относятся единый оператор, форма отправки заявки в электронном виде, возможность помощи малым проектам. Все это заработало в 2017 году", - уточнил чиновник.

Кириенко добавил, что сейчас есть хорошие показатели, так как заявок пришло на 40% больше, чем было ранее. Однако общий итог планируется подвести после завершения работы над проектами.

Отмечается, что сейчас чаще всего проекты выполняются в области охраны здоровья населения. Подобные конкурсы проводятся уже 11 лет. На данный момент размер запрашиваемых грантов составляет почти 31,3 миллиарда рублей.

р1

Вы когда-нибудь получали гранты?
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#Новости#Илья Ульянов#Общество#Опросы
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