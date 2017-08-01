На конкурс президентских грантов для НКО пришло 6,7 тыс заявок

"К новшествам относятся единый оператор, форма отправки заявки в электронном виде, возможность помощи малым проектам. Все это заработало в 2017 году", - уточнил чиновник.
Кириенко добавил, что сейчас есть хорошие показатели, так как заявок пришло на 40% больше, чем было ранее. Однако общий итог планируется подвести после завершения работы над проектами.
Отмечается, что сейчас чаще всего проекты выполняются в области охраны здоровья населения. Подобные конкурсы проводятся уже 11 лет. На данный момент размер запрашиваемых грантов составляет почти 31,3 миллиарда рублей.
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