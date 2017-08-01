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Posted 1 августа 2017, 20:19

Published 1 августа 2017, 20:19

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с двумя авто под Ростовом

1 августа 2017, 20:19
В Зверево Ростовской области пять человек получили ранения в столкновении двух машин, информирует во вторник региональное УМВД РФ.

"Инцидент случился на дороге М-4 "Дон". Столкнулись машины "ВАЗ-2114" и Hyundai Getz", - говорится в сообщении.

В результате пострадал пятилетний ребенок из "ВАЗа". Также травмы получили 36-летний водитель иномарки и трое его пассажиров. Среди них 34-летняя женщина, 9-летняя девочка и 11-летний мальчик.

На месте ДТП находятся полицейские.

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