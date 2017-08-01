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Posted 1 августа 2017, 14:08

Published 1 августа 2017, 14:08

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

В Ростовской области изъяли 3,1 тыс единиц оружия в 2017 году

1 августа 2017, 14:08
В Ростовской области с начала года силовики изъяли более 3,1 тысячи единиц гражданского и служебного огнестрельного оружия, информирует в понедельник региональное управление Росгвардии.

"В области специалисты организовали 47,8 тысячи проверок соблюдения условий использования огнестрельного оружия у граждан. В результате зафиксировали более 5,3 тысячи нарушений", - говорится в публикации.

Также за этот период было рассмотрено почти 36 тысяч обращений на выдачу лицензий, удостоверений и разрешений.

Помимо этого, сотрудников ОМОНа и СОБРа задействовали 1,3 тысячи раз в проведении спецопераций. В результате задержали 125 подозреваемых в совершении преступлений.

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