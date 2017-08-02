Работник офиса в Новошахтинске украл из сейфа 5 млн рублей

Posted 2 августа 2017, 09:16
Published 2 августа 2017, 09:16
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
"По данным полиции, 36-летний фигурант достал из сейфа деньги. На них он купил машину и погасил кредиты", - говорится в публикации.
Отмечается, что мужчина работал в компании три года. По факту кражи завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
В силовые структуры по факту хищения обратился руководитель организации.
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