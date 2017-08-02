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Posted 2 августа 2017, 09:16

Published 2 августа 2017, 09:16

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Работник офиса в Новошахтинске украл из сейфа 5 млн рублей

2 августа 2017, 09:16
В Новошахтинске Ростовской области задержали работника офиса, который украл свыше пяти миллионов рублей, информирует в среду региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, 36-летний фигурант достал из сейфа деньги. На них он купил машину и погасил кредиты", - говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина работал в компании три года. По факту кражи завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

В силовые структуры по факту хищения обратился руководитель организации.

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