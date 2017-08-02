rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2017, 15:18

Published 2 августа 2017, 15:18

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

Житель Новочеркасска ударил знакомого топором по голове

2 августа 2017, 15:18
В Новочеркасске Ростовской области задержали мужчину, который нанес удар топором по голове знакомому, информирует в среду региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, мужчины находились в гараже и поссорились. В результате 54-летний подозреваемый ударил топором по голове потерпевшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший выжил. По факту причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Максимальное наказание - 10 лет колонии.

Сейчас задержанный находится под стражей.

Ранее жительница региона задушила и обокрала пенсионера. Мужчине было 75 лет.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика