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Posted 2 августа 2017, 11:38

Published 2 августа 2017, 11:38

Modified 1 октября, 13:45

Updated 1 октября, 13:45

Житель Ростовской области украл ювелирные изделия на 600 тыс руб

2 августа 2017, 11:38
В Ростовской области задержали жителя Семикаракорского района, который пробрался в чужой дом и украл ювелирные украшения на сумму примерно 600 тысяч рублей, информирует в среду региональное УМВД РФ.

"Было установлено, что 35-летний мужчина ночью пробрался в дом. Он украл деньги и украшения", - сказано в сообщении.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в регионе работник офиса украл из сейфа 5 миллионов рублей. Он купил себе машину и закрыл кредиты.

р1

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