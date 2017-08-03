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Posted 3 августа 2017, 09:30

Published 3 августа 2017, 09:30

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Донские моряки устроили забастовку в Турции из-за невыплаты зарплат

3 августа 2017, 09:30
Моряки из Ростовской области объявили акцию протеста в Турции из-за долга по зарплате в 70 тысяч долларов, что составляет 4,2 миллиона рублей, информирует российский профессиональный союз моряков.

"Забастовка началась в первый день августа на судне "Вайтбокс Волга". По словам моряков, семь человек хотят получить невыплаченную зарплату за несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту сейчас находятся 11 человек. На забастовку отрицательно отреагировал капитан. Он хотел снять экипаж с довольствия и перевести их в пассажиры. Этот инцидент удалось уладить.

Также моряки требуют оформления коллективного контракта для защиты своих прав.

На данный момент бастующие выполняют минимальные работы и ждут реакции владельца судна.

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