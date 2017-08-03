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Posted 3 августа 2017, 08:48

Published 3 августа 2017, 08:48

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Электронная система в больницах Батайска не работает из-за привычек жителей

3 августа 2017, 08:48
Жители Батайска стоят в очереди в поликлиниках и больницах из-за того, что не пользуются электронной системой записи на прием по привычке, считает мэр Батайска Валерий Путилин.

На заседании правительства региона в среду были представлены результаты проверки органов местного самоуправления Батайска за 2016 год и пять месяцев 2017 года. Согласно презентации заместителя губернатора Ростовской области Василия Рудого, очереди в поликлиниках и больницах беспокоят 61% жителей Батайска.

"Мы столько приложили усилий, чтобы была электронная регистратура. У вас есть все современные условия для записи на прием. Когда жители перестанут отвечать в социологических опросах, что их волнуют очереди в поликлиниках?", - задала вопрос министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Она отметила, что с населением нужно провести разъяснительную работу.

"Жители в большинстве своем не жалуется на медицину, нет жалоб на врачей. Но когда я приезжаю в регистратуру, то там стоят люди в шесть часов утра. Я спрашиваю: "Зачем?". Они отвечают, что привыкли", - рассказал мэр Батайска . Он считает, что в этом направлении нужно работать.

Вы пользуетесь электронной записью для приема в поликлинику?
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