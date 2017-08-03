Электронная система в больницах Батайска не работает из-за привычек жителей

"Жители в большинстве своем не жалуется на медицину, нет жалоб на врачей. Но когда я приезжаю в регистратуру, то там стоят люди в шесть часов утра. Я спрашиваю: "Зачем?". Они отвечают, что привыкли", - рассказал мэр Батайска . Он считает, что в этом направлении нужно работать.