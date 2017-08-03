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Posted 3 августа 2017, 14:13

Published 3 августа 2017, 14:13

Modified 1 октября, 13:22

Updated 1 октября, 13:22

Мэнсон заявил, что Украина заставила Москву визжать, как собаку

3 августа 2017, 14:13
Скандально известный рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон выступая в Киеве в поддержку своего нового альбома сделал антироссийское заявление, пишет Regnum.

В ходе концерта во Дворце спорта в Киеве музыкант заявил, что не хотел бы быть политизированным, но Украина заставила Москву визжать как самку собаки.

При этом совсем недавно в столице России также состоялся концерт Мэнсона. Американский исполнитель выступал в клубе Stadium Live. Более того музыкант всегда включает российские города в программу своих туров.

Мэнсон известен своими антирелигиозными и откровенно эпатажными синглами и клипами.

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#Анна Петрова#Политика#Новости
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