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Ни один ларек в Азове не работает легально — бизнес-омбудсмен

3 августа 2017, 09:40
Ни один ларек в городе Азове Ростовской области не работает легально, сообщил общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе по городу Азову Игорь Симаков.

В среду на расширенном заседании комитетов по развитию потребительского рынка и туриндустрии и по развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты Ростовской области обсудили практику размещения объектов нестационарной торговли в муниципалитетах региона.

"У нас город фактически сорвал торговлю: ни один объект в нем не работает легально. На сегодня разыграли только одно торговое место", - говорит Симаков.

По его словам, предприниматели идут на этот шаг сознательно. Им проще заплатить штраф в пять тысяч рублей и продолжить работать нелегально, нежели добиться разрешения на торговлю. "В настоящее время в регионе сложилась проблема с проведением торгов. Необходима унификация нормативно-правовой базы, которая в отдельных городах и районах области может отличаться. Таким образом, добросовестным предпринимателям трудно заходить на муниципальные рынки", - считает представитель бизнес-омбудсмена.

Нужно легализовать работу ларьков?
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