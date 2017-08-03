Ни один ларек в Азове не работает легально — бизнес-омбудсмен

В среду на расширенном заседании комитетов по развитию потребительского рынка и туриндустрии и по развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты Ростовской области обсудили практику размещения объектов нестационарной торговли в муниципалитетах региона.
"У нас город фактически сорвал торговлю: ни один объект в нем не работает легально. На сегодня разыграли только одно торговое место", - говорит Симаков.
По его словам, предприниматели идут на этот шаг сознательно. Им проще заплатить штраф в пять тысяч рублей и продолжить работать нелегально, нежели добиться разрешения на торговлю. "В настоящее время в регионе сложилась проблема с проведением торгов. Необходима унификация нормативно-правовой базы, которая в отдельных городах и районах области может отличаться. Таким образом, добросовестным предпринимателям трудно заходить на муниципальные рынки", - считает представитель бизнес-омбудсмена.