Ни один ларек в Азове не работает легально — бизнес-омбудсмен

По его словам, предприниматели идут на этот шаг сознательно. Им проще заплатить штраф в пять тысяч рублей и продолжить работать нелегально, нежели добиться разрешения на торговлю. "В настоящее время в регионе сложилась проблема с проведением торгов. Необходима унификация нормативно-правовой базы, которая в отдельных городах и районах области может отличаться. Таким образом, добросовестным предпринимателям трудно заходить на муниципальные рынки", - считает представитель бизнес-омбудсмена.