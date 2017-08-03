Точки с квасом убрали в Ростове из-за проблем с конкурсами на их размещение

По словам представителя бизнеса, им легче заплатить штраф в 5 тысяч рублей, нежели дожидаться разрешения на размещение стационарной торговли. Один из предпринимателей столкнулся со сложностью в получении разрешения на открытие павильона на два дня на майские праздники. "Мы за месяц до этого подали заявку, а получили разрешение только в июне", - говорит бизнесмен. Власти города столь долгие сроки оформления разрешительных документов отрицают. По словам Тихонова, заявку нужно подать за 15 дней, а ответ на нее придёт не позже, чем за два-три дня до мероприятия.