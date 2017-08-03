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Posted 3 августа 2017, 09:08

Published 3 августа 2017, 09:08

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Точки с квасом убрали в Ростове из-за проблем с конкурсами на их размещение

3 августа 2017, 09:08
Количество точек по продаже кваса в Ростове-на-Дону в текущем году резко сократилось из-за проблем с проведением конкурсом на их размещение, сообщил председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Константин Тихонов.

Практику размещения нестационарных торговых объектов на территории региона обсуждали в среду на совместном заседании комитетов Торгово-промышленной палаты Ростовской области по развитию потребительского рынка и туриндустрии и по развитию малого и среднего предпринимательства.

Продажа лимонада и кваса на улицах города – сезонная торговля. Соответствующие ларьки вырастают в Ростове с мая по сентябрь.

"Мы не имеем права инициировать конкурсную процедуру на занятом участке. Соответственно, когда районы направляют заявки на проведение конкурса в соответствии со своими план-схемами, мы проезжаем и обследуем целевые участки, в большинстве случаев участки эти заняты. Почему, например, мы квас не смогли должным образом разыграть, потому что в мае выросли павильоны и заняли те места, которые предполагались для их размещения", - говорит Тихонов.

По словам представителя бизнеса, им легче заплатить штраф в 5 тысяч рублей, нежели дожидаться разрешения на размещение стационарной торговли. Один из предпринимателей столкнулся со сложностью в получении разрешения на открытие павильона на два дня на майские праздники. "Мы за месяц до этого подали заявку, а получили разрешение только в июне", - говорит бизнесмен. Власти города столь долгие сроки оформления разрешительных документов отрицают. По словам Тихонова, заявку нужно подать за 15 дней, а ответ на нее придёт не позже, чем за два-три дня до мероприятия.

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#Экономика#Новости
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