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Posted 4 августа 2017, 11:20

Published 4 августа 2017, 11:20

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Производителя наркотиков приговорили к 10 годам колонии под Ростовом

4 августа 2017, 11:20
В Ростовской области суд приговорил к 10 годам и 4 месяцам колонии жителя Гуково за изготовление и сбыт наркотиков, информирует в пятницу Южная транспортная прокуратура.

"Суд установил, что в 2016 году мужчина изготовлял дезоморфин. Далее он продавал запрещенное вещество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупщиком выступал полицейский в рамках оперативно-розыскного мероприятия. В ходе судебного следствия были предоставлены доказательства вины обвиняемого.

Отбывать наказание мужчина осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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