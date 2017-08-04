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Posted 4 августа 2017, 08:01

Published 4 августа 2017, 08:01

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Ростовские дрифтеры вновь попросили трассу после заездов у роддома

4 августа 2017, 08:01
Если в Ростове-на-Дону появятся гоночные треки, то заезды дрифтеров в общественных местах должны сократиться, заявил один из организаторов ростовской дрифт-команды Banzai Drift Александр Свириденко.

Ночью 2 июля на площади Карла Маркса неизвестные устроили дрифт неподалеку от роддома №2. По словам очевидца, молодые люди гоняли на площади по кругу.

"Специально устраивать дрифт и мешать спать людям никто не будет, поэтому здесь все дело в отсутствии специальной площадки", - считает эксперт.

Александр Свириденко также отмечает, что это происходит ночью, потому что в это время меньше всего машин.

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