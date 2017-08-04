"Ростсельмаш" опроверг возможное сокращение сотрудников

В ответ на запрос RostovGazeta менеджер по корпоративным коммуникациям ГК "Ростсельмаш" Юлия Макарова пояснила, что ограничений при приеме на работу и увольнение сотрудников нет и не планируется. "Росспецмаш" рассматривают данный вопрос о лишении государственной поддержки в сослагательном наклонении", - прокомментировали в "Ростсельмаше".