"Ростсельмаш" опроверг возможное сокращение сотрудников

Posted 4 августа 2017, 13:21
Published 4 августа 2017, 13:21
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ассоциация "Росспецмаш" сообщила, что ГК "Ростсельмаш" практически лишают государственной поддержки из-за отмены программы №1432, предусматривающая выделение денежных средств предприятиям из госбюджета.
По этим данным, в будущем году объемы реализации сельхозтехники в стране сократятся на треть, что повлечет за собой сокращение численности работников предприятий на две тысячи человек.
В ответ на запрос RostovGazeta менеджер по корпоративным коммуникациям ГК "Ростсельмаш" Юлия Макарова пояснила, что ограничений при приеме на работу и увольнение сотрудников нет и не планируется. "Росспецмаш" рассматривают данный вопрос о лишении государственной поддержки в сослагательном наклонении", - прокомментировали в "Ростсельмаше".
По словам специалиста, каждый год идет утверждение различных государственных программ, и каждый год все эксперты и аналитики волнуются, а бизнесмены рассматривают различные сценарии развития ситуации. "Нет смысла феномены естественного ежегодного процесса оценивать с критической точки зрения и остро реагировать", - сказано в ответе.