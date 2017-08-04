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Posted 4 августа 2017, 13:21

Published 4 августа 2017, 13:21

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

"Ростсельмаш" опроверг возможное сокращение сотрудников

4 августа 2017, 13:21
Один из мировых лидеров производства сельхозтехники ростовская компания "Ростсельмаш" опровергла информацию о возможном сокращении сотрудников из-за отмены господдержки, следует из официального ответа на запрос RostovGazeta.

Ассоциация "Росспецмаш" сообщила, что ГК "Ростсельмаш" практически лишают государственной поддержки из-за отмены программы №1432, предусматривающая выделение денежных средств предприятиям из госбюджета.

По этим данным, в будущем году объемы реализации сельхозтехники в стране сократятся на треть, что повлечет за собой сокращение численности работников предприятий на две тысячи человек.

В ответ на запрос RostovGazeta менеджер по корпоративным коммуникациям ГК "Ростсельмаш" Юлия Макарова пояснила, что ограничений при приеме на работу и увольнение сотрудников нет и не планируется. "Росспецмаш" рассматривают данный вопрос о лишении государственной поддержки в сослагательном наклонении", - прокомментировали в "Ростсельмаше".

По словам специалиста, каждый год идет утверждение различных государственных программ, и каждый год все эксперты и аналитики волнуются, а бизнесмены рассматривают различные сценарии развития ситуации. "Нет смысла феномены естественного ежегодного процесса оценивать с критической точки зрения и остро реагировать", - сказано в ответе.

#Экономика#Новости
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