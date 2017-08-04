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Posted 4 августа 2017, 03:06

Published 4 августа 2017, 03:06

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Ученые выяснили, что на поверхности Венеры раньше могли быть океаны

4 августа 2017, 03:06
Исследователи Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин пришли к выводу, что на поверхности Венеры в прошлом могли быть океаны, пишет riafan.ru.

Такое предположение было сделано учеными после того, как они подробно изучили компьютерную модель небесного тела. По их мнению, в прошлом вода могла составлять до 10% поверхности Венеры. Температура на планете может достигать ста градусов по Цельсию и водяной пар мог конденсироваться с океанов. Такое возможно по причине большого содержания углекислого газа в атмосфере, который мог способствовать появлению воды в больших объемах.

Однако убедиться в своей правоте или опровергнуть предположения ученые смогут не раньше, чем через 10 лет, когда к планете отправится российский корабль "Венера-Д".

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