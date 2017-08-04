Ученые выяснили, что на поверхности Венеры раньше могли быть океаны

Такое предположение было сделано учеными после того, как они подробно изучили компьютерную модель небесного тела. По их мнению, в прошлом вода могла составлять до 10% поверхности Венеры. Температура на планете может достигать ста градусов по Цельсию и водяной пар мог конденсироваться с океанов. Такое возможно по причине большого содержания углекислого газа в атмосфере, который мог способствовать появлению воды в больших объемах.