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Posted 4 августа 2017, 10:03

Published 4 августа 2017, 10:03

Modified 1 октября, 15:20

Updated 1 октября, 15:20

Военные ЮВО приняли участие в Армейских международных играх-2017

4 августа 2017, 10:03
Специалистам Южного военного округа удалось перейти через горную реку в ходе международного этапа конкурса "Эльбрусское кольцо-2017", сообщает пресс-служба организатора.

"Военным удалось преодолеть горную реку и выполнить ориентирование на местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далее организовали марш-бросок в ущелье для создания лагеря.

Во время мероприятий командир указывал на карте контрольные точки. За 2 часа группе пришлось преодолеть максимальное число таких точек.

Этап конкурса прошел в КБР.

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