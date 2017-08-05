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Posted 5 августа 2017, 07:33

Published 5 августа 2017, 07:33

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Nissan показал новый тизер электрокара Leaf

5 августа 2017, 07:33
Автопроизводитель Nissan разместил в Интернете тизер электромобиля Leaf второго поколения, информирует портал Carscope.ru.

"Производитель похвастался хорошей аэродинамикой кузова. Авто будет ниже предшественника. Это придаст ему большую устойчивость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за новой конструкции машина станет более стабильной во время сильного бокового ветра. При этом машиной можно будет управлять при помощи одной педали. Она будет служить газом и тормозом.

Издание пишет, что премьера модели пройдет 6 сентября. Авто также будут продавать в РФ.

По словам производителя, им удалось создать идеальную форму кузова для машины.

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