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Posted 5 августа 2017, 16:46

Published 5 августа 2017, 16:46

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

В Интернете появились шпионские фото нового Subaru Forester

5 августа 2017, 16:46
В сети фотошпионы разместили снимки кроссовера Subaru Forester нового поколения, который находился на испытаниях, информирует портал Pokatim.ru со ссылкой на AutoEvolution.

"Внешне модель не сильно отличается от предшественника, который появился еще три года назад. Однако фары стали более обтекаемыми, вентиляция на бампере опустилась вниз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модель делают на новой платформе, которая станет легче и устойчивее. Премьера авто состоится в начале 2018 года.

Информации о стоимости на данный момент.

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