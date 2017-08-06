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Posted 6 августа 2017, 00:33

Published 6 августа 2017, 00:33

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

Стали известны секреты камеры нового iPhone 8

6 августа 2017, 00:33
Иностранному программисту удалось рассекретить то, какой будет камера в новом смартфоне iPhone 8 , анонс которого запланирован на осень, информирует "Российская газета".

"Камера сможет распознавать людей и различные объекты. Также она будет способна самостоятельно устанавливать режимы съемки", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть упоминание режима "стоп-кадр". Пользователи предположили, что при помощи него можно будет смотреть на объект, который перемещается с большой скоростью, после чего сделать фото в нужный момент.

Эти сведения стали известны из программного кода прошивки колонки HomePod.

Напомним, анонс устройства должен состояться в сентябре.

Р1

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