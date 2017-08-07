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Posted 7 августа 2017, 13:09

Published 7 августа 2017, 13:09

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Ростовчане собирают подписи за отмену ремонта дорог в часы пик

7 августа 2017, 13:09
Жители Ростова-на-Дону просят власти города обязать подрядчиков проводить работы по ремонту дорог в ночное время, а не в часы пик, петиция с данной просьбой появилась на сайте Change.org.

"В Ростове 40-градусная жара. Из-за дорожных работ невозможно добраться до работы. Вместо 10 минут пути уходит 2,5 часа", - написала местная жительница.

Она отметила, что из-за ремонта образуются пробки при въезде в город со стороны Таганрога. По словам женщины, в ночное время рабочих не видно.

Автор публикации попросила наказать подрядчиков за заторы. На момент понедельника 15.30 обращение подписали более 80 человек.

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