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Posted 7 августа 2017, 13:10

Published 7 августа 2017, 13:10

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

В Новочеркасске к ЧМ-18 актуализируют паспорта безопасности кафе

7 августа 2017, 13:10
В Новочеркасске Ростовской области к ЧМ-18 по футболу предпринимателей обяжут актуализировать паспорта безопасности объектов массового пребывания людей, информирует горадминистрация.

"Эти паспорта также могут понадобиться таким объектам, которые в данный момент не подпадают под требования закона", - говорится в публикации.

Так, если в кафе поставят дополнительные столы во время просмотра игр и число посетителей будет более 50, то необходимо иметь паспорт. В нем должны быть расписаны мероприятия по обеспечению безопасности.

Кроме того, сейчас специалисты консультируют компании по вопросам внедрения процедур обеспечения безопасности продукции общественного питания.

Напомним, сейчас к чемпионату в донской столице строятся новые стадион и аэропорт.

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