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В Ростовской области к водоемам построят дороги

7 августа 2017, 16:32
В Ростовской области для экстренных служб специалисты сделают подъездные пути ко всем водоемам, расположенным в пределах населенного пункта, информирует правительство региона.

"В населенных пунктах, которые находятся в безводных или малообеспеченных водой районах, следует сделать площадку с твердым покрытием у водоемов. Также к ним должны быть подъездные пути", - говорится в публикации.

Такие рекомендации были выданы главам администраций муниципалитетов. Кроме того, в населенных пунктах планируется разместить сведения о местонахождении этих площадок и схемы проезда.

Помимо этого властям порекомендовали привести в порядок заасфальтированные пожарные гидранты.

В регионе с начала года произошло более 400 возгораний сухой растительности.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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