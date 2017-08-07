В Ростовской области к водоемам построят дороги

"В населенных пунктах, которые находятся в безводных или малообеспеченных водой районах, следует сделать площадку с твердым покрытием у водоемов. Также к ним должны быть подъездные пути", - говорится в публикации.
Такие рекомендации были выданы главам администраций муниципалитетов. Кроме того, в населенных пунктах планируется разместить сведения о местонахождении этих площадок и схемы проезда.
Помимо этого властям порекомендовали привести в порядок заасфальтированные пожарные гидранты.
В регионе с начала года произошло более 400 возгораний сухой растительности.
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