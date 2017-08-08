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Posted 8 августа 2017, 09:37

Published 8 августа 2017, 09:37

Modified 1 октября, 12:54

Updated 1 октября, 12:54

Хаккеры выложили в Интернет сценарий пятой серии "Игры престолов"

8 августа 2017, 09:37
Злоумышленники, которые взломали компьютерную сеть телеканала HBO, опубликовали сценарий еще одной серии нашумевшего сериала "Игры престолов", пишет "ФедералПресс".

Кроме сценария серии хаккеры обнародовали информацию о кастингах и переписку одного из директоров телеканала.

Напомним, что новый эпизод сериала должен был выйти 13 августа. Известно, что киберпреступники сняли видеобращение к гендиректору телеканала Ричарда Плефера и потребовали выкуп. Однако о какой сумме идет речь хакеры не сообщили. На взлом сети канала у злоумышленников ушло более полугода.

Ранее сообщалось, что в распоряжении киберпреступников оказалось свыше 1,5 терабайт данных телеканала, в том числе касавшихся сериала "Игры престолов".

р2

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#Анна Петрова#Культура#Новости
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