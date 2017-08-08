Хаккеры выложили в Интернет сценарий пятой серии "Игры престолов"

Напомним, что новый эпизод сериала должен был выйти 13 августа. Известно, что киберпреступники сняли видеобращение к гендиректору телеканала Ричарда Плефера и потребовали выкуп. Однако о какой сумме идет речь хакеры не сообщили. На взлом сети канала у злоумышленников ушло более полугода.