rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа 2017, 11:40

Published 8 августа 2017, 11:40

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Огромные пробки образовались на Малиновского в Ростове из-за ремонта

8 августа 2017, 11:40
В Ростове-на-Дону во вторник на улице Малиновского образовались большие заторы на дорогах из-за проведения ремонтных работ, эти сведения размещены в сервисе "Яндекс.Пробки".

В сторону улицы Кедровой пробка начинается от пересечения с улицей 339-й Стрелковой дивизии. Машины едут со скоростью 3 километра в час. В обратную сторону скорость потока составляет 5 километров в час.

Также пробка продолжается при повороте на улицу Доватора. В этих зонах на карте стоят значки, означающие, что ведутся дорожные работы.

Ранее местная жительница попросила властей обязать подрядчика проводить ремонтные работы в ночное время, чтобы не возникали заторы.

р1

Вы часто стоите в пробке?
Проголосовало: 0 чел.
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика