Установили фамилии только 15% погибших в Змиевской балке в Ростове-на-Дону

Posted 8 августа 2017, 09:30
Published 8 августа 2017, 09:30
Modified 22 января, 17:06
Updated 22 января, 17:06
В понедельник прошла дискуссия "Право на память" в канун годовщины трагических событий в Змиевской балке во время Великой Отечественной войны. В 1942 году на территории Змиевской балки германскими оккупантами были убиты более 27 тысяч жителей Ростова.
"На сегодняшний день задокументировано 4 тысячи фамилий погибших на Змиевской балке", - рассказал Афанасенко. В ближайшее время будет принято решение об установке каменных плит на Змиевской балке с фамилиями невинных жертв, рассказал Афанасенко.
По мнению председателя поискового движения Ростовской области Александра Жукова, восстановить можно большое количество данных о погибших, но информация будет приблизительная. "Можно сказать, что примерно погибли эти люди, так как есть списки тех, кто остался после первой и второй оккупации Ростова, поэтому с этим можно работать и примерно установить фамилии погибших", - считает эксперт.