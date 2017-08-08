Установили фамилии только 15% погибших в Змиевской балке в Ростове-на-Дону

По мнению председателя поискового движения Ростовской области Александра Жукова, восстановить можно большое количество данных о погибших, но информация будет приблизительная. "Можно сказать, что примерно погибли эти люди, так как есть списки тех, кто остался после первой и второй оккупации Ростова, поэтому с этим можно работать и примерно установить фамилии погибших", - считает эксперт.