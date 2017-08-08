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Posted 8 августа 2017, 09:30

Published 8 августа 2017, 09:30

Modified 22 января, 17:06

Updated 22 января, 17:06

Установили фамилии только 15% погибших в Змиевской балке в Ростове-на-Дону

8 августа 2017, 09:30
Специалисты смогли установить фамилии только 15% жертв фашистских захватчиков в Змиевской балке в Ростове-на-Дону, рассказал сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Владимир Афанасенко.

В понедельник прошла дискуссия "Право на память" в канун годовщины трагических событий в Змиевской балке во время Великой Отечественной войны. В 1942 году на территории Змиевской балки германскими оккупантами были убиты более 27 тысяч жителей Ростова.

"На сегодняшний день задокументировано 4 тысячи фамилий погибших на Змиевской балке", - рассказал Афанасенко. В ближайшее время будет принято решение об установке каменных плит на Змиевской балке с фамилиями невинных жертв, рассказал Афанасенко.

По мнению председателя поискового движения Ростовской области Александра Жукова, восстановить можно большое количество данных о погибших, но информация будет приблизительная. "Можно сказать, что примерно погибли эти люди, так как есть списки тех, кто остался после первой и второй оккупации Ростова, поэтому с этим можно работать и примерно установить фамилии погибших", - считает эксперт.

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