rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа 2017, 06:33

Published 8 августа 2017, 06:33

Modified 1 октября, 13:22

Updated 1 октября, 13:22

В Ростове опубликовали список объектов, где не будет алкоголя на ЧМ-2018

8 августа 2017, 06:33
Власти Ростовской области определили список мест, где нельзя будет продавать алкоголь в период проведения ЧМ по футболу в 2018 года, информирует правительство региона.

"Запрещена продажа на улицах Первая Луговая, Береговая, Доватора, Дранко, Зоологическая, Малиновского, Максима Горького, Новаторов, Пескова, Шоссейная, Токарная, площади Привокзальной. На этих территориях располагаются объекты повышенной опасности", - говорится в сообщении.

В этих зонах находятся масло-экстракционный завод, склад лакокрасочных материалов, порт, газовое хранилище, холодильно-компрессорный участок, аммиачная холодильная установка. Кроме того, в этот список попали хранилище культур чумы, холеры, аэродром экспериментальной авиации, хлораторная установка, путепровод, телерадиовышка, аэровокзальный комплекс.

Отмечается, что запрещено будет продавать алкоголь и в период жеребьевки. Также на нескольких территориях временно запретят продавать и распивать алкоголь в бутылках, в том числе на Театральной площади.

Сейчас в городе к чемпионату идет строительство новых стадиона и аэропорта.

р1

Вы употребляете алкоголь?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика