В Ростове опубликовали список объектов, где не будет алкоголя на ЧМ-2018

Власти Ростовской области определили список мест, где нельзя будет продавать алкоголь в период проведения ЧМ по футболу в 2018 года, информирует правительство региона.

"Запрещена продажа на улицах Первая Луговая, Береговая, Доватора, Дранко, Зоологическая, Малиновского, Максима Горького, Новаторов, Пескова, Шоссейная, Токарная, площади Привокзальной. На этих территориях располагаются объекты повышенной опасности", - говорится в сообщении. В этих зонах находятся масло-экстракционный завод, склад лакокрасочных материалов, порт, газовое хранилище, холодильно-компрессорный участок, аммиачная холодильная установка. Кроме того, в этот список попали хранилище культур чумы, холеры, аэродром экспериментальной авиации, хлораторная установка, путепровод, телерадиовышка, аэровокзальный комплекс. Отмечается, что запрещено будет продавать алкоголь и в период жеребьевки. Также на нескольких территориях временно запретят продавать и распивать алкоголь в бутылках, в том числе на Театральной площади. Сейчас в городе к чемпионату идет строительство новых стадиона и аэропорта. р1 Вы употребляете алкоголь? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.