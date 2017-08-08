В Ростове опубликовали список объектов, где не будет алкоголя на ЧМ-2018

Posted 8 августа 2017, 06:33
Published 8 августа 2017, 06:33
Modified 1 октября, 13:22
Updated 1 октября, 13:22
"Запрещена продажа на улицах Первая Луговая, Береговая, Доватора, Дранко, Зоологическая, Малиновского, Максима Горького, Новаторов, Пескова, Шоссейная, Токарная, площади Привокзальной. На этих территориях располагаются объекты повышенной опасности", - говорится в сообщении.
В этих зонах находятся масло-экстракционный завод, склад лакокрасочных материалов, порт, газовое хранилище, холодильно-компрессорный участок, аммиачная холодильная установка. Кроме того, в этот список попали хранилище культур чумы, холеры, аэродром экспериментальной авиации, хлораторная установка, путепровод, телерадиовышка, аэровокзальный комплекс.
Отмечается, что запрещено будет продавать алкоголь и в период жеребьевки. Также на нескольких территориях временно запретят продавать и распивать алкоголь в бутылках, в том числе на Театральной площади.
Сейчас в городе к чемпионату идет строительство новых стадиона и аэропорта.
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