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Posted 9 августа 2017, 06:24

Published 9 августа 2017, 06:24

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Возгорание стадиона в Таганроге не повлияло на его реконструкцию

9 августа 2017, 06:24
В Таганроге Ростовской области пожар на стадионе "Торпедо" не повлиял на темпы его реконструкции, информирует горадминистрация.

"Все последствия инцидента были устранены. Сроки сдачи объекта менять не будут. Стройработы завершатся в феврале 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар случился 5 августа. Во время сварочных работ загорелись стройматериалы. В это время установилась аномальная жара. Температура воздуха достигала 42 градусов.

Пламя охватило 180 квадратных метров. Ущерб составил почти 160 тысяч рублей. В результате была собрана комиссия, которая проверит соблюдение подрядчиком пожарной безопасности.

Также с рабочими провели инструктаж по вопросам проведения сварочных работ.

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