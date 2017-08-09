Возгорание стадиона в Таганроге не повлияло на его реконструкцию

В Таганроге Ростовской области пожар на стадионе "Торпедо" не повлиял на темпы его реконструкции, информирует горадминистрация.

"Все последствия инцидента были устранены. Сроки сдачи объекта менять не будут. Стройработы завершатся в феврале 2018 года", - говорится в сообщении. Напомним, пожар случился 5 августа. Во время сварочных работ загорелись стройматериалы. В это время установилась аномальная жара. Температура воздуха достигала 42 градусов. Пламя охватило 180 квадратных метров. Ущерб составил почти 160 тысяч рублей. В результате была собрана комиссия, которая проверит соблюдение подрядчиком пожарной безопасности. Также с рабочими провели инструктаж по вопросам проведения сварочных работ. р1