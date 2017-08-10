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Posted 10 августа 2017, 13:26

Published 10 августа 2017, 13:26

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Infiniti создаст гоночный электромобиль в стиле 1940-х

10 августа 2017, 13:26
Автопроизводитель Infiniti намерен разработать экспериментальный электромобиль, выполненный в стиле классических гоночных авто, информирует портал Autonews.ru.

"В Интернете уже появился тизер модели. Презентация пройдет в августе на конкурсе элегантности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в машине поместится только один человек. У машины будет открытая кабина и каплевидный кузов.

Издание пишет, что в авто внедрят современную силовую установку. Остальные характеристики появятся после презентации.

Также на данный момент нет сведений о том, поступит ли модель в продажу.

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#Общество#Новости
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