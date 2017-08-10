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Posted 10 августа 2017, 20:33

Published 10 августа 2017, 20:33

Modified 24 декабря 2024, 18:23

Updated 24 декабря 2024, 18:23

Представлен большой минивен Mitsubishi Xpander

10 августа 2017, 20:33
Mitsubishi представил свой большой минивен Xpander, дебют которого прошел в Индонезии, передает издание Autonews.ru.

"Дизайн минивена выполнен в стилистике автокомпании. Машина имеет широкие колесные арки, а также светодиодную оптику", - сказано в публикации.

Уточняется, что объем бензинового двигателя составляет 1,5 литра, мощность - 105 лошадиных сил. Представители автокомпании уверены, что минивен совмещает в себе универсальность и технические возможности.

Агентство добавило, что каждый год будут изготавливать до 80 тысяч авто. Машину представят в пяти версиях. Продажи стартуют осенью.

В данный момент нет сведений о том, привезут ли минивен в РФ.

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