Представлен большой минивен Mitsubishi Xpander

Posted 10 августа 2017, 20:33
Published 10 августа 2017, 20:33
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Дизайн минивена выполнен в стилистике автокомпании. Машина имеет широкие колесные арки, а также светодиодную оптику", - сказано в публикации.
Уточняется, что объем бензинового двигателя составляет 1,5 литра, мощность - 105 лошадиных сил. Представители автокомпании уверены, что минивен совмещает в себе универсальность и технические возможности.
Агентство добавило, что каждый год будут изготавливать до 80 тысяч авто. Машину представят в пяти версиях. Продажи стартуют осенью.
В данный момент нет сведений о том, привезут ли минивен в РФ.
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