"Донавтовокзал" в Ростове заставлял пассажиров переплачивать за билеты

Так, предприятие "Транс Сервис" в рамках договора аренды оборудовало билетные кассы на территории главного автовокзала в Ростове. В случае, если пассажир хотел приобрести билет на определенный рейс, сотрудники касс автовокзала перенаправляли его к своему арендатору, где стоимость билета оказывалась значительно выше.
Таким образом ущемлялись не только права пассажиров, но и перевозчиков, у которых были заключены договоры на продажу билетов с "Донавтовокзалом", а в итоге пассажиров вынуждали приобретать проездные документы у их конкурентов. Кроме того, компания "Транс Сервис" реализовывала билеты на рейсы перевозчиков, которые не имеют паспортов маршрутов или их маршруты не соответствуют утвержденному расписанию.
Антимонопольная служба направила предписания о прекращении противоправных действий.
Ранее в отношении "Донавтовокзала" региональным УФАС было возбуждено еще одно дело из-за навязывания пассажирам услуги страхования от несчастных случаев на время проезда в транспорте.
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