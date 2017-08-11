"Донавтовокзал" в Ростове заставлял пассажиров переплачивать за билеты

Таким образом ущемлялись не только права пассажиров, но и перевозчиков, у которых были заключены договоры на продажу билетов с "Донавтовокзалом", а в итоге пассажиров вынуждали приобретать проездные документы у их конкурентов. Кроме того, компания "Транс Сервис" реализовывала билеты на рейсы перевозчиков, которые не имеют паспортов маршрутов или их маршруты не соответствуют утвержденному расписанию.