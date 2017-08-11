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Posted 11 августа 2017, 07:31

Published 11 августа 2017, 07:31

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Мужчина погиб от удара током на крыше поезда под Ростовом

11 августа 2017, 07:31
В Ростовской области в ночь на пятницу мужчину ударило током на крыше состава поезда, пострадавший погиб, информирует Южное управление на транспорте СКР.

"Инцидент случился на станции Чертково. Мужчина забрался на зерновоз и получил удар током. Он скончался на месте случившегося", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 30-35 лет. Специалисты осмотрели место инцидента. Назначена проверка.

Ранее в Ростове пассажирский поезд сбил женщину, которая пересекала пути в запрещенном месте. Пострадавшая погибла.

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